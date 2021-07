Covid, Regno Unito è boom di contagi (28 mila nelle ultime 24 ore): nulli i biglietti venduti agli inglesi per la partita Inghilterra-Ucraina (Di giovedì 1 luglio 2021) Il numero di contagi registrati nell’isola è il più alto riportato dal 29 gennaio. Solo 28 decessi, ma sono state bloccate comunque nuove vendite Leggi su lastampa (Di giovedì 1 luglio 2021) Il numero diregistrati nell’isola è il più alto riportato dal 29 gennaio. Solo 28 decessi, ma sono state bloccate comunque nuove vendite

Advertising

fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gb, 46% contagi dovuti alla Delta dalla scorsa settimana: (ANSA) - ROMA, 02 LUG - I casi di Covid-… - igolmar : RT @PietroJoser: Siamo tutti bianchi ma con riflessi delta.. San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tr… - Urania_Pleiadi : RT @MedicalFactsIT: Covid-19, nel Regno Unito terza dose da settembre a over-50 e soggetti vulnerabili #MedicalFacts #COVID19 #terzadose #f… - PazMandalorian : RT @LoSparaCazzate: Agli anti vaccinisti convinti. Russia 23.543 casi nuovi di Covid 672 morti. Regno Unito 27.989 casi 22 morti. Italia 88… -