Covid | Draghi | ' fiducia sta tornando | crescita Pil superera' attese'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Le previsioni attuali della Commissione indicano un aumento del PIL quest'anno in Italia e nell'UE del 4,2%. Credo che queste stime verranno riviste al rialzo, anche in maniera significativa. Ladi consumatori e imprenditori sta". Lo dice il premier Mario, in un passaggio della sua lezione all'Accademia dei Lincei. "La BCE - ricorda il presidente del Consiglio - ha indicato che intende mantenere condizioni finanziarie favorevoli. Con il recedere dell'incertezza, l'effetto espansivo della politica monetaria acquisirà ancora più forza. Famiglie e imprese sono più disposte a prendere a ...

"A quel punto - nota- la sola scelta possibile era tra una recessione e una depressione. Potevamo fare in modo che il maggior numero possibile di aziende superasse la fase di restrizioni e ...Dobbiamo pero' - ha avvertito- essere realistici. La pandemia non e' finita. Anche quando lo sara', se lo sara', avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze". fil 01 - 07 - 21 11:57:40 (...Lo dice il premier Mario Draghi, nella sua lezione all'Accademia dei Lincei, rimarcando anche come le garanzie sui prestiti bancari siano "state una condizione necessaria perché gli istituti di ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell'Anno accademico. "Non solo nella costruzione di infrastrutture chiave ...