Chiellini | “Io svincolato come Messi? Siamo anche entrambi mancini”

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida al Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Ecco la sua battuta sul suo essere senza contratto come Messi: "Io svincolato come lui? In comune abbiamo anche l'essere mancini! Sono dinamiche di un'annata strana. Non ci penso, sono tranquillo. Non ci penso, penso Messi ancora più di me". Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

