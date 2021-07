Chiara, il gip: «Deve restare in carcere. Non si è pentito e si è vantato con un’amica» (Di giovedì 1 luglio 2021) L’assassino di Chiara Gualzetti, già nei giorni precedenti al delitto avrebbe voluto «farla finita». Ieri, come riporta Repubblica, durante la convalida del fermo, davanti al gip del Tribunale dei Minori, il 16enne ha raccontato: «Alcuni giorni prima volevo ucciderla, ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e ho dovuto rinviare». Il ragazzo, si legge ancora nel quotidiano, ha confermato la confessione resa lunedì notte ai carabinieri e al pm Simone Purgato. Ha poi ripercorso i momenti del delitto e confermato di aver ucciso perché continuava a sentire «la voce di un demone che Chiara morisse». Omicidio di Chiara, l’ordinanza del gip Il gip ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) L’assassino diGualzetti, già nei giorni precedenti al delitto avrebbe voluto «farla finita». Ieri, come riporta Repubblica, durante la convalida del fermo, davanti al gip del Tribunale dei Minori, il 16enne ha raccontato: «Alcuni giorni prima volevo ucciderla, ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e ho dovuto rinviare». Il ragazzo, si legge ancora nel quotidiano, ha confermato la confessione resa lunedì notte ai carabinieri e al pm Simone Purgato. Ha poi ripercorso i momenti del delitto e confermato di aver ucciso perché continuava a sentire «la voce di un demone chemorisse». Omicidio di, l’ordinanza del gip Il gip ...

