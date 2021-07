Che stoccate tra Latvala e Neuville dopo il Safari WRC

Leggi su rallyeslalom

(Di giovedì 1 luglio 2021) I rally a 360° e oltre: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Aria tesa tra Jari Mattie Thierryal termine delWRC. Il tutto è cominciato da una dichiarazione rilasciata alla stampa dal team manager Toyota in cui spiega, che secondo lui, il ritmo che stava tenendo il pilota belga era troppo alto. “Parlando con alcuni ragazzi del mio team ho detto, Thierry L'articolo proviene da RS E OLTRE.