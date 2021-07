(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Per Alessandro Mastrocinque, presidente di CAF-Cia, il sistema dei Centri di assistenza fiscale di CIA agricoltori italiani “ilha ottenuto ingenti risorse statali eppure, numeri alla mano, non ha sortito gli effetti sperati di un maggioreper l’erario come conseguenza di emersione di attività, ma ha di fatto premiato quanti già utilizzavano mezzi di pagamento elettronico“. “Perciò cogliamo favorevolmente la decisione del Governo di sospendere questa esperienza e di aprire riflessioni diverse per il prossimo futuro”, ha quindi commentato Mastrocinque. “In termini di risorse, sappiamo bene che al momento della sua istituzione, ...

Advertising

DividendProfit : Cashback, CAF-Cia: Incentivo inefficace per aumentare gettito -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback CAF

Teleborsa

Per Alessandro Mastrocinque , presidente di- Cia , il sistema dei Centri di assistenza fiscale di CIA agricoltori italiani "ilha ottenuto ingenti risorse statali eppure, numeri alla mano, non ha sortito gli effetti sperati di un ...Il sistemaè stata solo una parte della rivoluzione anti - contanti, visto e considerato ... Per quanto riguarda la tracciabilità delle detrazioni Irpef, il Fisco ha messo in campo anche i...(Teleborsa) – Per Alessandro Mastrocinque, presidente di CAF-Cia, il sistema dei Centri di assistenza fiscale di CIA agricoltori italiani “il cashback ha ottenuto ingenti risorse ...Nato a Tuluà, in Colombia, il 10 novembre del 1969, Asprilla arriva in Italia nel 1992 dopo aver brillato con le maglie del Cucuta Deportivo e dell’ Atletico Nacional. Lo prende il Parma per pochi mil ...