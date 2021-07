Capolavoro Suns | Finals Paul stende i Clippers per la sua prima volta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lacrime. Solcano il viso di Chrismentre si scioglie in un abbraccio con coach Monty Williams nascondendo il volto. Lavano via 16 anni di delusioni, di infortuni, di sconfitte, di duro lavoro. ...

"Ma il nostro lavoro non è ancora finito: vogliamo portare il Larry O'Brien Trophy a Phoenix" dice sorridente Robert Sarver, il patron dei, dopo aver sollevato il trofeo di campione della ...... dicendo che non ce la potevo più fare" ha detto Paul dopo ilda 37 punti realizzato a ... Inon sono più la 'barzelletta' della NBA approfondimento I quarti periodi da impazzire di Chris ...PG firma 41 punti per tenere aperta la stagione di Los Angeles. I Suns sprecano la prima chance di andare alle Finals nonostante i 31 punti di Booker ...Per molto tempo Deandre Ayton è stato considerato soprattutto come il giocatore scelto dai Phoenix Suns al posto di Luka Doncic nel Draft NBA 2018. Un errore in pratica. Ora le cose stanno cambiando, ...