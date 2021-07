Caos M5S, Conte va avanti ma non da solo: i numeri dell’ex premier in parlamento (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Movimento Cinque Stelle sembra sempre più vicino a una scissione a causa della diatriba tra il fondatore Beppe Grillo e l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si dice pronto ad “andare avanti” con il proprio progetto politico. Una scelta dettata dai (finora) confortanti sondaggi e da importanti numeri in parlamento. “Il mio progetto va avanti”, ha assicurato Conte ai parlamentari del Movimento. Intanto il fondatore Grillo continua ad attaccare l’avvocato: “Si è offeso per qualche battuta, non ci sono più ironia e affetto, ma una paura latente”. Il gruppo dei Cinque Stelle al ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Movimento Cinque Stelle sembra sempre più vicino a una scissione a causa della diatriba tra il fondatore Beppe Grillo e l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe, che si dice pronto ad “andare” con il proprio progetto politico. Una scelta dettata dai (finora) confortanti sondaggi e da importantiin. “Il mio progetto va”, ha assicuratoai parlamentari del Movimento. Intanto il fondatore Grillo continua ad attaccare l’avvocato: “Si è offeso per qualche battuta, non ci sono più ironia e affetto, ma una paura latente”. Il gruppo dei Cinque Stelle al ...

