Calciomercato Milan | colpo dal PSG | Leonardo ci prova per Theo! Cifre e dettagli

Il Milan potrebbe mettere in piedi uno scambio con il PSG: Sarabia è in bilico a Parigi e Leonardo apprezza Theo Hernandez C'è anche un esterno d'attacco sinistro tra le…

