Belgio | Martinez | “Lukaku più forte grazie alla Serie A Mancini? Ha un pregio”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il commissario tecnico dei 'Diavoli rossi' è stato chiamato a rispondere a diverse domande per quanto concerne il big match valido per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia, sottolineando anche i punti di forza principali della sua rosa

Il secondo motivo è la forza della squadra del ct. Avendo molti colleghi belgi sono già sotto pressione" . L'Italia e ilhanno due storie molto diverse per quanto concerne le ...È il quinto manager non britannico nella storia dell'Everton, il secondo spagnolo dopo Roberto Martínez, attuale ct del, che ha lavorato a Goodison Park dal 2013 al 2016. Gli altri tre ...La nazionale italiana di calcio è a Monaco di Baviera, dove domani sera alle 21 affronterà il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Nel pomeriggio conferenza stampa del ct Roberto Mancini e un cal ...Probabili formazioni Belgio Italia: diretta tv, le scelte di Martinez e Mancini per il quarto di finale degli Europei 2020 che si gioca a Monaco di Baviera.