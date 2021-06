Wimbledon 2021, Gianluca Mager conclude l’opera. Superato in quattro set Juan Ignacio Londero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianluca Mager torna in campo e in poco meno di cinquanta minuti vince il match di primo turno a Wimbledon contro Juan Ignazio Londero. L’azzurro partiva da una situazione di punteggio di 7-6 6-0 4-6 in suo favore e nonostante qualche difficoltà di troppo è riuscito a superare oggi l’argentino 6-3. L’unico set che è servito al ligure per avere la meglio sull’avversario è stato più complicato del previsto. Mager nel terzo game rischia di subire il break a causa di qualche incertezza di troppo al servizio ma alla fine riesce a salvarsi (2-1). La stessa situazione si ripete nel quinto gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)torna in campo e in poco meno di cinquanta minuti vince il match di primo turno acontroIgnazio. L’azzurro partiva da una situazione di punteggio di 7-6 6-0 4-6 in suo favore e nonostante qualche difficoltà di troppo è riuscito a superare oggi l’argentino 6-3. L’unico set che è servito al ligure per avere la meglio sull’avversario è stato più complicato del previsto.nel terzo game rischia di subire il break a causa di qualche incertezza di troppo al servizio ma alla fine riesce a salvarsi (2-1). La stessa situazione si ripete nel quinto gioco ...

