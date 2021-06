VIDEO | DE LAURENTIIS sulle nuove maglie del Napoli | la data della possibile presentazione!

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De, durante la conferenza stampa odierna, ha confermato che leverranno autoprodotte per la prossima stagione e ha rivelato le tempistiche per la presentazione delle stesse. #ssc#calcio#ssc?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: VIDEO DIRETTA NM - Napoli, De Laurentiis in conferenza a Roma: 'Dopo il covid, si riparte' - infoitsport : DIRETTA VIDEO - De Laurentiis: 'Napoli-Verona? Lo chiederò alla squadra. Mercato? Nessuno incedibile, con Insigne c… - infoitsport : VIDEO | DE LAURENTIIS parla delle CESSIONI e del prossimo mercato del NAPOLI! - gilnar76 : VIDEO | DE LAURENTIIS parla delle CESSIONI e del prossimo mercato del #Napoli! #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : VIDEO | DE LAURENTIIS parla delle CESSIONI e del prossimo mercato del NAPOLI! -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO LAURENTIIS

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24 , benvenuti alla diretta testuale edella conferenza stampa che il presidente del Napoli Aurelio Deterrà a Roma a partire dalle ore 15.... 5'50") Yalla di Carlo D'Ursi (2020, 18') Mother di Antonio Costa (2020, 20') Er Collera Moribbus - Conversazione all'osteria di Piazza della Gensola di Matteo De, Katia Franco (2020, 8') ...Il presidente del Napoli, intervenuto in conferenza stampa per annunciare il nuovo allenatore, commenta il secondo periodo del tecnico toscano in giallorosso: "La mancanza della proprietà non chiariva ...Mondo Napoli - Testata giornalistica - Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 9 del 14/07/2015 Editore: Ass. "Free Words" Presidente: Gennaro Giugliano - Direttore responsabile: Gi ...