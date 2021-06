VIDEO Berrettini-Pella 3-1, Wimbledon 2021: highlights e sintesi. L’azzurro vola al secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Berrettini rispetta il pronostico della vigilia, batte Guido Pella e avanza al secondo turno di Wimbledon 2021, portando a quota 6 la striscia di vittorie consecutive sull’erba nel circuito maggiore dopo il recente trionfo al torneo ATP 500 del Queen’s. Partita difficile per oltre due set e mezzo da parte del tennista romano classe 1996, che ha poi infilato un parziale micidiale di 8 game a zero dal 4-4 del terzo set per aggiudicarsi l’incontro con lo score finale di 6-4 3-6 6-4 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco. Al prossimo turno L’azzurro se la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteorispetta il pronostico della vigilia, batte Guidoe avanza aldi, portando a quota 6 la striscia di vittorie consecutive sull’erba nel circuito maggiore dopo il recente trionfo al torneo ATP 500 del Queen’s. Partita difficile per oltre due set e mezzo da parte del tennista romano classe 1996, che ha poi infilato un parziale micidiale di 8 game a zero dal 4-4 del terzo set per aggiudicarsi l’incontro con lo score finale di 6-4 3-6 6-4 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco. Al prossimose la ...

Advertising

SkySport : Berrettini batte Pella, è al secondo turno a Wimbledon ? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? WIMBLEDON ?? Berrettini pronto al debutto: 'Piedi per terra' ?? I risultati di oggi in diretta ? - SkySport : ?? WIMBLEDON ?? Berrettini pronto al debutto: 'Piedi per terra' ?? I risultati di oggi in diretta ?… - infoitsport : Wimbledon: Parlano Jannik Sinner, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Novak Djokovic, Travaglia e Cecchinato (con i v… - livetennisit : Wimbledon: Parlano Jannik Sinner, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Novak Djokovic, Travaglia e Cecchinato (con i v… -