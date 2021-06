Tour de France 2021 | Mathieu van der Poel | “Una delle mie giornate migliori | sono sorpreso”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Quinta piazza nella cronometro di Laval Espace Mayenne, 27 chilometri volati, in una specialità che ovviamente non è propriamente la sua. Un inizio dide, il primo della carriera, pervan derdavvero da sogno. L’olandese dell’Alpecin-Fenix resta leader della classifica generale. Le sue parole all’arrivo: “Mioggi. Devo anche ringraziare la squadra per aver lavorato sino a mezzanotte, ieri, abbiamo cercato di affinare la posizione per ottimizzare il movimento e risparmiare watt. Ho spinto al di là dei miei limiti, forse è stata la mia giornata ...

Stefan Kueng dovr ancora pazientare per festeggiare la prima vittoria di tappa alde. A lungo al comando della crono Chang - Laval, il turgoviese si infine dovuto accontentare del secondo rango, dietro a un Tadej Pogacar davvero incontenibile. Al termine dei 27,2km ...18.22de, Pogacar stravince crono Impressionante Tadej Pogacar. Il 22enne sloveno campione in carica stravince la crono Changé - Laval Espace Mayenne di 27,2km (quinta frazione sostanzialmente ...Tadej Pogacar ha surclassato la concorrenza nella prima cronometro del Tour de France 2021, l'odierna Changé-Laval Espace Mayenne. Il suo connazionale e grande rivale Primoz Roglic, però, è forse l'un ...Quinta piazza nella cronometro di Laval Espace Mayenne, 27 chilometri volati, in una specialità che ovviamente non è propriamente la sua. Un inizio di Tour de France, il primo della carriera, per Math ...