"Tassa sul panino", no di turisti e commercianti alla proposta di Schmidt (Di mercoledì 30 giugno 2021) Firenze, 30 giugno 2021 " La Tassa sul panino? Bocciata. Siamo stati in via dei Neri, una delle strade più frequentate dai consumatori di 'street food' e il coro è stato pressoché unanime. La proposta ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Firenze, 30 giugno 2021 " Lasul? Bocciata. Siamo stati in via dei Neri, una delle strade più frequentate dai consumatori di 'street food' e il coro è stato pressoché unanime. La...

Advertising

Karm3nB : RT @Franz_Ventura: Avete rotto. Questa è una guerra. Chiusa santo spirito, privatizzata santa Maria novella, la tassa sul panino, l'ordinan… - statodelsud : Gli Stati Uniti vogliono che l’Ue posticipi la tassa sul digitale - Pino__Merola : Gli Stati Uniti vogliono che l’Ue posticipi la tassa sul digitale - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Il direttore degli Uffizi: 'Chi mangia in strada, sporca: mettiamo una tassa sul panino' - QueenofSorrow75 : @chiarabarbagli Non metto in dubbio che la gente sia maleducata, ma una tassa sul panino fa ridere dai -