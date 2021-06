Spagna: Sánchez, non ci sarà un referendum in Catalogna (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Catalogna "non ci sarà un referendum di autodeterminazione" per stabilire il futuro della regione, anche perché il Partito Socialista spagnolo (Psoe), prima forza nel Parlamento nazionale, "non lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) In"non ciundi autodeterminazione" per stabilire il futuro della regione, anche perché il Partito Socialista spagnolo (Psoe), prima forza nel Parlamento nazionale, "non lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Sánchez Spagna: Sánchez, non ci sarà un referendum in Catalogna ... una delle incognite attualmente al centro del dibattito sui rapporti tra la Catalogna è lo Stato è capire quanto potrà influire la distanza di posizioni tra il leader regionale e Sánchez riguardo al ...

Spagna: Casado (Pp), Paese indignato con Sanchez per indulto a indipendentisti catalani Madrid, 30 giu 11:07 - La Spagna è "indignata" con il primo ministro, Pedro Sanchez, per la sua "deriva distruttiva" con l'obiettivo di rimanere al potere "a scapito...

Spagna, il premier Sanchez concederà la grazia ai nove leader secessionisti catalani condannati:… Il Fatto Quotidiano ... una delle incognite attualmente al centro del dibattito sui rapporti tra la Catalogna è lo Stato è capire quanto potrà influire la distanza di posizioni tra il leader regionale eriguardo al ...Madrid, 30 giu 11:07 - Laè "indignata" con il primo ministro, Pedro Sanchez, per la sua "deriva distruttiva" con l'obiettivo di rimanere al potere "a scapito...