Sevel: contratti non rinnovati, Usb fa sciopero

Chieti - Lavoratori interinali della Sevel non confermati e sostituiti da operai trasfertisti in arrivo da altri stabilimenti improduttivi del gruppo Stellantis. Per tali ragioni il sindacato unitario di base(Usb) ha proclamato per domani, mercoledì 30 giugno, due ore di sciopero per ogni turni lavorativo e assemblea davanti all'officina di montaggio. L'astensione dal lavoro avverrà per il turno B dalle 9.15 alle 11.15, per il turno A dalle 15.45 alle 17.45 e per quello C, turno notturno, dalle 3.45 alle 5.45 del primo luglio. "La vicenda dei ragazzi interinali in Sevel è emblematica e non è giustificabile - dice la Usb in una nota ...

