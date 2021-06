Sciopero, lavoratori in piazza contro il ribasso degli appalti (Di mercoledì 30 giugno 2021) È arrivata anche a Trento l'onda dello Sciopero generale nazionale delle lavoratrici e lavoratori con un presidio che si è svolto mercoledì 30 giugno sotto il Commissariato del Governo di Trento. Lo ... Leggi su trentotoday (Di mercoledì 30 giugno 2021) È arrivata anche a Trento l'onda dellogenerale nazionale delle lavoratrici econ un presidio che si è svolto mercoledì 30 giugno sotto il Commissariato del Governo di Trento. Lo ...

Advertising

lauraboldrini : Lo sciopero dei lavoratori dei campi a #GioiaTauro. Una piazza che manifesta per il diritto ad un lavoro sicuro.… - fattoquotidiano : Logistica, i manager Dhl che denunciavano i lavoratori in sciopero ora solo nel mirino di pm e Agenzia delle Entrate - Lavoratori_Ama : @arringagnolo Veramente noi di LILA riteniamo lo sciopero una forma di protesta da trogloditi, in special modo nel… - bielorussi : ??#Belarus @RollsRoyce ha risposto ai bielorussi in GB confermando di aver cessato tutte le attività con BelAZ in li… - antennasud_13 : Foggia, sciopero dei lavoratori del settore igiene ambientale -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero lavoratori Gas - elettrico e servizi ambientali, in sciopero Per quanto riguarda il settore gas - elettrico, lo sciopero in Toscana ha riguardato le lavoratrici e i lavoratori di rilevanti realtà aziendali che gestiscono servizi di fondamentale importanza per ...

I 100 anni del PCC: Il socialismo con caratteristiche cinesi Il successo dello sciopero di 2.000 lavoratori nello stabilimento Honda di Foshan nel 2010 ha acquisito un valore simbolico: ha portato a salari più alti ed a riforme sindacali. Questo non sarà l'...

Appalti: lavoratori in sciopero e sit-in a Perugia e Terni Agenzia ANSA Consiglio della Regione. Lavoro: Mazzeo incontra i lavoratori del settore elettrico e pubblici servizi Il presidente del Consiglio regionale riceve una delegazione sindacale al Palazzo del Pegaso: “Scriverò ai ministri interessati per modificare la norma del codice degli appalti che rischia di far perd ...

Sciopero dei servizi pubblici: adesione altissima, ma la guardia resta alzata Il motivo della manifestazione è la richiesta di abrogare l'articolo 177 del Codice degli Appalti, che permette alle aziende di esternalizzare ...

Per quanto riguarda il settore gas - elettrico, loin Toscana ha riguardato le lavoratrici e idi rilevanti realtà aziendali che gestiscono servizi di fondamentale importanza per ...Il successo dellodi 2.000nello stabilimento Honda di Foshan nel 2010 ha acquisito un valore simbolico: ha portato a salari più alti ed a riforme sindacali. Questo non sarà l'...Il presidente del Consiglio regionale riceve una delegazione sindacale al Palazzo del Pegaso: “Scriverò ai ministri interessati per modificare la norma del codice degli appalti che rischia di far perd ...Il motivo della manifestazione è la richiesta di abrogare l'articolo 177 del Codice degli Appalti, che permette alle aziende di esternalizzare ...