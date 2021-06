Peperoni | calorie | ricette e valori nutrizionali

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Conosciuti nei secoli scorsi con il nome di “pepe del Brasile” in quanto importati per la prima volta dall’America centro-meridionale (Brasile) in Europa dagli spagnoli durante la prima metà del XVI secolo d.C., oggi isono ortaggi essenziali nell’alimentazione estiva non solo per le preziose caratteristiche, ma anche perché si adattano a preparazioni e metodi di confezionamento anche molto differenti l’uno dall’altro.sono particolarmente ricchi di vitamina C, ma contengono anche numerose sostanze utili all’organismo come proteine, sali minerali, ...