Orietta Berti | incontro con il Dalai Lama | ' Mi ha detto che mi usciva una luce dalla testa' La risposta esilarante della cantante

Advertising

gianceleste : Orietta Berti più evoluta, Albano canta Albano, nessuna rivalità estiva. - ilmessaggeroit : #orietta berti e l'incontro con il #dalai lama: «Mi disse: 'Le esce una luce dalla testa'». La risposta della canta… - ladivoralibri : Sono meglio Ana Mena e Rocco Hunt, nonostante l’assonanza un po’ porno, di Gianni Morandi e Jovanotti. Orietta Bert… - maxcollini67 : RT @Totonno_Casillo: 'nel paese dove è nata orietta berti c'è piazza lenin'. fare risuonare la voce di @maxcollini67 nel sonnolento e afoso… - seaveyslady : oggi ho dato l'esame che mi portavo dietro dalla scorsa sessione perché mi terrorizzava troppo, peccato che sento g… -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

e l'incontro con il Dalai Lama : 'Mi disse che mi usciva una luce dalla testa'. La cantante, ospite del 'Salento Book Festival', ha raccontato alcuni aneddoti della sua ...È questa la tendenza che sta prendendo piede in Corea del Sud - e non solo: in Italia, per esempio, spadroneggiano, Mara Venier e Mara Maionchi - dove attrici e influencer agée sono ...Orietta Berti è senza dubbio la donna del momento. In vetta alle classifiche dei singoli più venduti da due settimane consecutive, 'Mille', la canzone realizzata insieme ...Orietta Berti e l'incontro con il Dalai Lama: «Mi disse che mi usciva una luce dalla testa». La cantante Orietta Berti, ospite del “Salento Book Festival”, ha ...