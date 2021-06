Man on fire è una storia vera? Il fuoco della vendetta è ispirato a fatti reali: ecco quali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Man on fire – Il fuoco della vendetta è una storia vera? ecco a quali avvenimenti realmente accaduti è ispirato il film Man on fire – Il fuoco della vendetta è un film di genere drammatico/azione/thriller uscito nel 2004 e diretto da Tony Scott. Si tratta di un remake di Kidnapping – Pericolo in agguato, entrambi si basano su un romanzo di A.J. Quinnell. John Creasy è un ex agente della CIA, un uomo alcolizzato e burbero tormentato da tempo dai ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 30 giugno 2021) Man on– Ilè unaavvenimenti realmente accaduti èil film Man on– Ilè un film di genere drammatico/azione/thriller uscito nel 2004 e diretto da Tony Scott. Si tratta di un remake di Kidnapping – Pericolo in agguato, entrambi si basano su un romanzo di A.J. Quinnell. John Creasy è un ex agenteCIA, un uomo alcolizzato e burbero tormentato da tempo dai ...

