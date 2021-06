**M5S: Patuanelli, 'sostegno a Crimi, vada avanti per rilancio Movimento'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "A Vito Crimi esprimiamo il nostro pieno ed incondizionato sostegno in questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Per Vito parlano la sua storia, la passione, la serietà ed il suo storico attivismo al servizio del Movimento 5 Stelle. Da più di un anno Vito lavora incessantemente per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese". Così su Facebook Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione del M5S al governo. "A lui oggi rivolgiamo un accorato appello - prosegue - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "A Vitoesprimiamo il nostro pieno ed incondizionatoin questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Per Vito parlano la sua storia, la passione, la serietà ed il suo storico attivismo al servizio del5 Stelle. Da più di un anno Vito lavora incessantemente per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese". Così su Facebook Stefano, ministro dell'Agricoltura e capodelegazione del M5S al governo. "A lui oggi rivolgiamo un accorato appello - prosegue - ...

Advertising

petergomezblog : Cashback, lo stop di Draghi spacca la maggioranza. Il ministro Patuanelli (M5s): “Grave errore, si torni indietro”.… - ilfoglio_it : Si chiama Enea tech. È una fondazione privata ma foraggiata dal Mise in epoca Di Maio-Patuanelli. 500 milioni di do… - fattoquotidiano : M5s, il ministro Patuanelli: “Continuo a pensare che Conte sia una risorsa per il Movimento” - Agricolae1 : @Mov5Stelle, @SPatuanelli (@Mipaaf_) : A @vitocrimi pieno e incondizionato sostegno, suo ruolo imprescindibile - LucianoRomeo9 : Tutti i democristiani M5s pensano di uscire. Gia a pisciarvi in testa sprecherei il mio tempo cialtroni. Un Patuan… -