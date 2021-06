Lega | Becchetti | non regge difesuccia Gualtieri a ‘fratello’ Zingaretti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Ladialnon sta in piedi., 8 anni fa, ha chiuso Malagrotta senza alternative. A fronte dell’inerzia della Raggi avrebbe dovuto fare ricorso immediatamente ai poteri sostitutivi. Non lo ha fatto. E oggi la città è ostaggio di pattume e ratti. Siamo stanchi dello scaricabarile tra Regione e Comune. Ci fosse un minimo di senso di responsabilità,e Raggi dovrebbero dimettersi per manifesta incapacità”. Lo dichiara in una nota il coordinatore romano della, Alfredo