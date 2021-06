Francia e Germania fuori agli ottavi: prima volta dal 1950 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l’eliminazione a sorpresa della Francia, ieri anche la Germania è andata fuori da questi Europei. Le due storiche Nazionali sono uscite entrambe agli ottavi di finale: non succede spesso, anzi. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è almeno una delle due nelle prime 8 squadre di un grande torneo internazionale per la prima volta dal 1950: quell’anno, la Germania fu esclusa dal Mondiale perché ritenuta responsabile della guerra e la Francia non si qualificò. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l’eliminazione a sorpresa della, ieri anche laè andatada questi Europei. Le due storiche Nazionali sono uscite entrambedi finale: non succede spesso, anzi. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, non c’è almeno una delle due nelle prime 8 squadre di un grande torneo internazionale per ladal: quell’anno, lafu esclusa dal Mondiale perché ritenuta responsabile della guerra e lanon si qualificò. FOTO: Twitter ...

Advertising

Rinaldi_euro : Riflessione: come mai ieri a Francia-Svizzera tutti tifavano Svizzera e oggi a Inghilterra-Germania tutti tifavano… - berlusconi : Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i… - FBiasin : Abbiamo fatto meglio di #Francia e #Germania. A prescindere, sono soddisfazioni. #InghilterraGermania #Euro2020 - Bianca34874951 : RT @FrancescoOrdine: Cosa insegna l’eliminazione di potenze calcistiche come Francia, Crosia, Germania e Portogallo: la meglio gioventù sta… - Cappellin_R : @mariolavia E’ chiaro che in Italia come in Francia e Germania oltre alla destra e ai socialdemocratici c’è spazio… -