Formula 1 criptovalute | la motosport stringe accordi commerciali

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La1 ha annunciato la partnership con l’azienda Crypto.com, exchange dicon sede a Hong Kong che sponsorizzerà tutte la Gare Sprint della categoria a partire da quella di Silverstone del prossimo mese di luglio. L’azienda, che vanta oltre dieci milioni di utenti si unirà alla massima categoria dell’automobilismo anche come Global Partner e dunque sarà presente in tutti i fine settimana di gara del 2021. “Mazespin”: il regalo di Steiner a Mazepin: cosa ha detto Crypto.com? “Siamo estremamente felici di annunciare l’accordo con la F1 come nuovo partner globale della ...