Filippo Bisciglia, la malattia che l’ha segnato: il suo periodo più duro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Filippo Bisciglia, la malattia che lo ha colpito in passato: “È un’esperienza che ti segna…” di che disturbo si tratta? Filippo Bisciglia, la malattia che l’ha segnato molto tempo fa, di che tipo di disturbo si tratta? Per un periodo gli è stato impedito di camminare. Stasera, 30 giugno, andrà in onda la prima puntata Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lache lo ha colpito in passato: “È un’esperienza che ti segna…” di che disturbo si tratta?, lachemolto tempo fa, di che tipo di disturbo si tratta? Per ungli è stato impedito di camminare. Stasera, 30 giugno, andrà in onda la prima puntata

Advertising

blurryxlines : @quellatipali @xSha97 @ Filippo Bisciglia ti devi solo spaventare - settev0lte : RT @temptation_ooc: Quella volta in cui Filippo Bisciglia si intromise nel falò di confronto tra Valeria e Ciavy #TemptationIsland https://… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: i commenti di Tommaso Zorzi, Filippo Bisciglia, Stefania Orlando, Simona Ventura - _Alessio_88 : RT @bubinoblog: Tanti messaggi per Alessia Marcuzzi. Mara Venier 'Sempre con te amore', Simona Ventura 'In bocca al lupo Alessia', Filippo… - BITCHYFit : Filippo Bisciglia: 'Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi' * -