Covid, cani e gatti possono contagiarsi dal padrone, non viceversa. I felini lo 'soffrono' di più (Di mercoledì 30 giugno 2021) In tempi di Covid, per chi ama gli animali – e ci convive felicemente – è una domanda spesso ripetuta: cani e gatti possono contagiarsi? Sì, può accadere ma, fortunatamente, il decorso è meno pericoloso rispetto all'uomo. Semmai la notizia che dovrebbe far pensare, è che sono proprio i padroni ad infettarli, non viceversa. A quanto sembra poi, il momento maggiormente a rischio è la notte, quando i 'nostri cari', vengono a condividere il letto insieme a noi. Basta un 'bacetto', una coccola muso muso ed è fatta. I gatti poi, come vedremo sarebbero ancora più a rischio dei ...

