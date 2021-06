Clima | irreversibile l' innalzamento del mare | attenzione a Venezia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Incrementi 'continui e irreversibili' dell'aumento del livello delsono 'fonte di preoccupazione' per le conseguenze sulle coste. Lo dice il primo studio sul monitoraggio degli impatti dei ...

Incrementi 'continui e irreversibili' dell'aumento del livello del mare sono 'fonte di preoccupazione' per le conseguenze sulle coste. Lo dice il primo studio sul monitoraggio degli impatti dei ..., ghiaccia si sciolgono Nel frattempo, i ghiacciai si sciolgono ogni anno di più; i mari si riscaldano mostrando evidenti aumenti di temperatura soprattutto nel mar Ligure, Adriatico e Jonio ...VENEZIA - Incrementi «continui e irreversibili» dell'aumento del livello del mare sono «fonte di preoccupazione» per le conseguenze sulle coste: «particolare attenzione riguarda il caso di Venezia».Incrementi "continui e irreversibili" dell'aumento del livello del mare sono "fonte di preoccupazione" per le conseguenze sulle coste: "particolare attenzione riguarda il caso di Venezia". (ANSA) ...