Chiara Gualzetti, l’assassino 16enne: “Uccisa a coltellate e calci in testa” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha solo 16 anni il ragazzo che ha confessato di aver ucciso Chiara Gualzetti, trovata morta nel parco dell’abbazia di Monteveglio nel Bolognese dopo essersi allontanata da casa la mattina del 27 giugno. Si tratta del giovane che Chiara doveva incontrare dopo essersi allontanata da casa sua a Valsamoggia domenica scorsa. Ora il suo assassino si trova ora nel carcere di Pratello di Bologna. Sono inquietanti i dettagli raccontati dal 16enne riguardo la dinamica dell’omicidio e soprattutto i motivi che lo hanno spinto a un simile gesto: “Me l’ha ordinato una voce superiore”, avrebbe detto il killer durante la sua confessione. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ha solo 16 anni il ragazzo che ha confessato di aver ucciso, trovata morta nel parco dell’abbazia di Monteveglio nel Bolognese dopo essersi allontanata da casa la mattina del 27 giugno. Si tratta del giovane chedoveva incontrare dopo essersi allontanata da casa sua a Valsamoggia domenica scorsa. Ora il suo assassino si trova ora nel carcere di Pratello di Bologna. Sono inquietanti i dettagli raccontati dalriguardo la dinamica dell’omicidio e soprattutto i motivi che lo hanno spinto a un simile gesto: “Me l’ha ordinato una voce superiore”, avrebbe detto il killer durante la sua confessione. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Nutizieri : Omicidio Chiara Gualzetti, il papà: 'Sarà una battaglia, voglio giustizia per lei' - Nutizieri : Delitto Gualzetti, lo psicologo: 'Va riconfermato il senso di comunità. Importanti i momenti come la fiaccolata'… - saponetta15 : CHIARA VOLEVA STARE CON ME, MA ERO STUFO E L’HO UCCISA. ERO POSSEDUTO COME LUCIFER DELLA SERIE DI NETFLIX” – LA FOL… - MarcoRomano1982 : RT @Corriere: Chiara, uccisa a 15 anni a coltellate da un coetaneo. Il padre ha trovato minacce nella... -