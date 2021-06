Bryan Gil del Siviglia a Tokyo 2020

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Uno degli eventi sportivi più attesi si avvicina sempre più: le Olimpiadi di. I vari atleti si stanno preparando per affrontare al meglio gli avversari e le diverse prove agonistiche. Uno dei giocatori scelti ed inseriti nella Nazionale spagnola di calcio, èGil del. Il Bayern Monaco “vieta” le Olimpiadi al giovane portiere Hoffmann Chi èGil del, che andrà aGil è uno dei giovani talenti del campionato spagnolo, ovvero la Liga. L’attaccante classe 2001, dell’Eibar in prestito dal ...

Advertising

Antonello_Ange : aggiungendo talenti trasversarli come Pedri e Dani Olmo ed attingendo dai più grandi (i due citati poco fa, Pau Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Bryan Gil

Periodico Daily - Notizie

... a centrocampo la Spagna ha deciso di portare Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler e Pedri, mentre in attacco, Marco Asensio, Dani Olmo, Oyarzabal, Rafa Mir ...Attaccanti:(Valencia), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (Lipsia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).(Pianeta Milan) Le indiscrezioni dei giorni scorsi non sono state confermate, a centrocampo la Spagna ha deciso di portare Cucurella, Moncayola, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler e Pedri ...L'ivoriano, convocato per la rassegna olimpica di Tokyo, è la priorità in via Aldo Rossi: intanto si lavora per il riscatto di Diaz mentre piace Kamara ...