Barcellona | a mezzanotte scade il contratto di Messi | tifosi in ansia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ore febbrili in casaper il futuro di Leo, il cuiscadrà nelladi oggi. Secondo i media iberici la stella argentina avrebbe trovato l’accordo col presidente del club catalano, Joan Laporta, per rinnovare per altri due anni con tanto di previsione di un futuro in dirigenza. C’è ottimismo, ma il tempo stringe e l’sale per i. L’attaccante è al momento impegnato in Copa America e nella giornata di ieri ha siglato due reti con la maglia dell’Albiceleste contro la Bolivia. SportFace.

Leo Messi è libero di trovarsi un nuovo club: allo scoccare delle 24 scade il contratto che lega il campione argentino al. Messi intanto sta giocando la Copa America con la ...La promozione è valida solo per 24 ore (scade a) per viaggiare per tutto il mese di ... Ci sono offerte a 5 euro per Lisbona, Faro e Porto, così come per, Madrid, Siviglia, ...A mezzanotte scadrà il contratto che lega Lionel Messi al Barcellona e i tifosi azulgrana sono in ansia. Secondo i media iberici la stella argentina avrebbe ...Il campione argentino è impegnato con la sua nazionale in Copa America, e alle 24 potrebbe cercarsi un altro club e accasarsi a parametro zero. Ma il presidente vuole trattenerlo ...