Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. L’annuncio della conduttrice con una lettera d’addio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: la notizia arriva come un fulmine al ciel sereno in un pomeriggio di fine giugno. È stata la stessa conduttrice a dare L’annuncio, scrivendo una lunga lettera ai fan postata sul suo profilo Instagram. La conduttrice dice addio all’emittente che l’ha vista nascere e crescere; al momento il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi è incerto in quanto lei stessa non ha voluto specificare dove andrà. Alessia Marcuzzi lascia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021): la notizia arriva come un fulmine al ciel sereno in un pomeriggio di fine giugno. È stata la stessaa dare, scrivendo una lungaai fan postata sul suo profilo Instagram. Ladice addio all’emittente che l’ha vista nascere e crescere; al momento il futuro televisivo diè incerto in quanto lei stessa non ha voluto specificare dove andrà....

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - rottadipalle : RT @Iperborea_: Io speravo che, se non in questa stagione televisiva, almeno nella prossima Alessia Marcuzzi avrebbe riavuto il GF, possibi… - _kurdt : RT @Iperborea_: Io speravo che, se non in questa stagione televisiva, almeno nella prossima Alessia Marcuzzi avrebbe riavuto il GF, possibi… - Globe1078 : Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di carriera. L'annuncio: «Grandissima sofferenza», cosa è successo… - DreamTeamCB : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset -