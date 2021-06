13enne riceve il vaccino: poco dopo arriva la tragedia (Di mercoledì 30 giugno 2021) La seconda dose del vaccino Pfizer potrebbe essere stata fatale per un 13enne. La notizia ha sconvolto la famiglia del ragazzino. vaccino (AdobeStock)La tragedia immane ha travolto una famiglia americana del Michigan: un bambino di 13 anni è deceduto per le complicazioni mediche seguite a tre giorni di agonia, succedutisi all’inoculazione della seconda dose del vaccino Pfizer. Non si tratta di una correlazione diretta, che è presto per dimostrare. Ma i genitori e i parenti della giovane vittima chiedono che sia fatta chiarezza, una volta per tutte, da parte delle istituzioni e dei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) La seconda dose delPfizer potrebbe essere stata fatale per un. La notizia ha sconvolto la famiglia del ragazzino.(AdobeStock)Laimmane ha travolto una famiglia americana del Michigan: un bambino di 13 anni è deceduto per le complicazioni mediche seguite a tre giorni di agonia, succedutisi all’inoculazione della seconda dose delPfizer. Non si tratta di una correlazione diretta, che è presto per dimostrare. Ma i genitori e i parenti della giovane vittima chiedono che sia fatta chiarezza, una volta per tutte, da parte delle istituzioni e dei ...

Bari, trapianto record: 16enne con leucemia riceve midollo da fratellino 13enne La Gazzetta del Mezzogiorno

