Wimbledon 2021, arriva la pioggia: Musetti-Hurkacz slitta, tutti gli aggiornamenti (Di martedì 29 giugno 2021) A Wimbledon arriva la pioggia nella giornata di martedì 29 giugno. Match sospesi ai Championships sui campi secondari, dovrà attendere comunicazioni anche Lorenzo Musetti, che era pronto ad entrare in campo per affrontare Hubert Hurkacz. Sul campo 14 aveva da qualche minuto chiuso il proprio incontro la Samsonova, il giovane tennista azzurro dovrà dunque pazientare ancora un po’. Sportface provvederà ad aggiornare in tempo reale sulle condizioni meteo. AGGIORNAMENTO 18:00 – La pioggia è scesa di intensità, forse a breve si potrà tornare in campo. AGGIORNAMENTO 17:30 – Non si giocherà ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Alanella giornata di martedì 29 giugno. Match sospesi ai Championships sui campi secondari, dovrà attendere comunicazioni anche Lorenzo, che era pronto ad entrare in campo per affrontare Hubert. Sul campo 14 aveva da qualche minuto chiuso il proprio incontro la Samsonova, il giovane tennista azzurro dovrà dunque pazientare ancora un po’. Sportface provvederà ad aggiornare in tempo reale sulle condizioni meteo. AGGIORNAMENTO 18:00 – Laè scesa di intensità, forse a breve si potrà tornare in campo. AGGIORNAMENTO 17:30 – Non si giocherà ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Zverev parte bene, De Minaur già fuori The German makes light work of Tallon Griekspoor in the first round to win 6 - 3, 6 - 4, 6 - 1#Wimbledon pic.twitter.com/KHGLqrC3MD ? Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021 Prima di Wimbledon, ...

Wimbledon 2021, Paire contro la 'bolla': 'Ci mettono qui dentro mentre tutti sono a bere nei bar' Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé per fattori esterni ai risultati anche a Wimbledon . Il transalpino, infatti, dopo il march perso con Sebastian Korda, si è scagliato contro le bolle anti - Covid create dal circuito Atp per rendere più sicuri i tornei in giro per il mondo: '...

Il montepremi di Wimbledon 2021 Ubi Tennis TENNIS: WIMBLEDON. ESORDIO VITTORIOSO PER KERBER LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Angelique Kerber ha superato il primo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England ...

Wimbledon 2021: Lorenzo Sonego e Pedro Sousa non giocheranno oggi a causa della pioggia Rinviato a domani il debutto di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il torinese, infatti, doveva iniziare il proprio terzo Slam dell'anno contro il portoghese Pedro Sousa, ma la pioggia ha convinto l'organizz ...

