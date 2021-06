Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 15:30 (Di martedì 29 giugno 2021) Viabilità DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIALE ISONZO NEI PRESSI DI LATINA, PROVOCA CODE TRA LA MIGLIARA 43 E VIALE LE CORBUSIER IN DIREZIONE POMEZIA. SEMPRE SULLA PONTINA, SEGNALIAMO DISAGI PER LAVORI IN CORSO TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA INVECE I COLLEGAMENTI MARITTIMI, SEGNALIAMO CHE OGGI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021)DEL 29 GIUGNOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA PONTINA DOVE UN INCIDENTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI VIALE ISONZO NEI PRESSI DI LATINA, PROVOCA CODE TRA LA MIGLIARA 43 E VIALE LE CORBUSIER IN DIREZIONE POMEZIA. SEMPRE SULLA PONTINA, SEGNALIAMO DISAGI PER LAVORI IN CORSO TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA INVECE I COLLEGAMENTI MARITTIMI, SEGNALIAMO CHE OGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Teramo, tir prende fuoco sulla A24: strada bloccata in direzione Roma Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a San Gabriele e può rientrare ad Assergi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Al momento sono in corso i rilievi ed i controlli di sicurezza da parte ...

