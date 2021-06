Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021)DEL 20 GIUGNOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, OGGI PREVISTA UNA CORSA STRAORDINARIA DELL’UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA ALLE ORE 10.00; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA OGGI LA CIRCONE E’ SOSPESA SULL’INTERA TRATTA; LA RIPRESA DEL SERVIZIO E’ PREVISTA ...