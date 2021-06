Una mascherina è per sempre (Di martedì 29 giugno 2021) No ma che c’entra. No ma la pandemia mica è sconfitta. No ma la variante Delta, Lambda, Omega. No ma siete i soliti irresponsabili. No ma io la mascherina la tengo su uguale. Io la mascherina me la porto a scuola. Coca, casa e mascherina. Mi sento più sicuro così io. Non si sa mai. Non mi state così addosso. Io per me sto bene anche se la tengo su a casa. No non mi dà nessun fastidio anzi mi sento protetto. Mi sono abituato. È bella la mascherina, è sana. Voi credete a tutto ma non sapete che ancora la gente muore. Non ve lo dicono perché c’è la lobby. La mascherina è segno di civiltà. È di sinistra la ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 29 giugno 2021) No ma che c’entra. No ma la pandemia mica è sconfitta. No ma la variante Delta, Lambda, Omega. No ma siete i soliti irresponsabili. No ma io lala tengo su uguale. Io lame la porto a scuola. Coca, casa e. Mi sento più sicuro così io. Non si sa mai. Non mi state così addosso. Io per me sto bene anche se la tengo su a casa. No non mi dà nessun fastidio anzi mi sento protetto. Mi sono abituato. È bella la, è sana. Voi credete a tutto ma non sapete che ancora la gente muore. Non ve lo dicono perché c’è la lobby. Laè segno di civiltà. È di sinistra la ...

