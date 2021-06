Ultime Notizie Roma del 29-06-2021 ore 16:10 (Di martedì 29 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno clavide Green past bisogna applicare il prima possibile preferibilmente entro il primo luglio e raccomandazioni del consiglio UE per coordinare le misure restrittive sul movimento dei cittadini causate dalla pandemia e sul certificato digitale commissari europei in una lettera le 27 capitali europee la commissione raccomanda in particolare di garantire la libertà di movimento delle persone che hanno recuperato Dal covid-19 Tato il ciclo vaccinale assicurare l’unità familiare di coordinare le misure prendendo a riferimento le mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno clavide Green past bisogna applicare il prima possibile preferibilmente entro il primo luglio e raccomandazioni del consiglio UE per coordinare le misure restrittive sul movimento dei cittadini causate dalla pandemia e sul certificato digitale commissari europei in una lettera le 27 capitali europee la commissione raccomanda in particolare di garantire la libertà di movimento delle persone che hanno recuperato Dal covid-19 Tato il ciclo vaccinale assicurare l’unità familiare di coordinare le misure prendendo a riferimento le mappe elaborate dal Centro europeo per la prevenzione e il ...

