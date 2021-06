U&D, Samantha Curcio confessa il disagio più grande: non riesce proprio a superarlo (Di martedì 29 giugno 2021) Intervistata dal Magazine del programma la ex tronista ha confessato di portare dentro di sé una grande sofferenza che fatica a lasciare andare. La tronista “curvy” nella scorsa edizione del dating show di Canale Cinque ha riscosso il favore del pubblico per la sua simpatia e spontaneità contagiosa. Alla fine del suo percorso in trasmissione ha scelto come suo compagno Alessio Ceniccola dopo aver svolto diverse uscite anche con l’ex tentatore di “Temptation Island” Bohdan. La relazione con il suo Alessio procede a gonfie vele anche se i due non parlano ancora di convivenza per il momento. Nelle stories di Instagram però sono sempre insieme, il modo ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Intervistata dal Magazine del programma la ex tronista hato di portare dentro di sé unasofferenza che fatica a lasciare andare. La tronista “curvy” nella scorsa edizione del dating show di Canale Cinque ha riscosso il favore del pubblico per la sua simpatia e spontaneità contagiosa. Alla fine del suo percorso in trasmissione ha scelto come suo compagno Alessio Ceniccola dopo aver svolto diverse uscite anche con l’ex tentatore di “Temptation Island” Bohdan. La relazione con il suo Alessio procede a gonfie vele anche se i due non parlano ancora di convivenza per il momento. Nelle stories di Instagram però sono sempre insieme, il modo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un chilometro contromano sulla A5, multato L'autista di un Tir. Le immagini dell'inversione a U al casello di Aosta… - JuventusTV : E se ci riguardassimo T U T T I i gol del Pipa? ?? - acmilan : Come il nostro Club, anche il Comune di Sirmione e l'U.S. Rovizza Sirmione, che ospitano uno dei nostri Milan Junio… - soobyeonieee : OFNSJDHAJD SBHDAJDHSJDHAJ THANK U I LOVE THIS SM - fromthegallowx : uscita da due d u e minuti dalla doccia e già sto sudando come un porco ma basta dov'è l'autunno dov'è la pioggia -