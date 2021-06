Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela: “Non sono contenta per alcune situazioni” (Di martedì 29 giugno 2021) In questi giorni, Raffaella Mennoia è stata intervistata a proposito di questa nona edizione di Temptation Island che ancora una volta l’ha vista tra le autrici di punta, proprio come a Uomini e Donne. A sorpresa, pur senza sbilanciarsi come i fan avrebbero sperato, la redattrice romana si è detta soddisfatta ma solo in parte; come sempre accade, infatti, qualcosa non le ha lasciato l’amaro in bocca. Ha poi messo in guardia i telespettatori: mai fidarsi delle apparenze, soprattutto in un reality show! S0no terminate le registrazioni di Temptation Island 2021 L’attesa è tanta e mancano ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 giugno 2021) In questi giorni,è stata intervistata a proposito di questa nona edizione diche ancora una volta l’ha vista tra le autrici di punta, proprio come a Uomini e Donne. A sorpresa, pur senza sbilanciarsi come i fan avrebbero sperato, la redattrice romana si è detta soddisfatta ma solo in parte; come sempre accade, infatti, qualcosa non le ha lasciato l’amaro in bocca. Ha poi messo in guardia i telespettatori: mai fidarsi delle apparenze, soprattutto in un reality show! S0no terminate le registrazioni di2021 L’attesa è tanta e mancano ...

Advertising

fattissimaa : raga ma che dite è sicuro per Temptation Island!!! - grzripigliati : Senti Tommaso domani comincia Temptation Island non rompere - louxxwalls : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - wchanandlerbong : RT @asfaltofresco: pensavo che temptation island iniziasse stasera invece dobbiamo ancora aspettare un giorno - valxgolden_ : non so chi nella mia tl guarderà temptation island ma ho appena scoperto che ci sarà una coppia palermitana e so gi… -