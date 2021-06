Advertising

RaiNews : L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripr… - vale_851277934 : RT @MediasetTgcom24: Taranto, da 20 anni intascava la pensione della zia morta: 73enne denunciata #taranto - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Taranto, da 20 anni intascava la pensione della zia morta: 73enne denunciata #taranto - MediasetTgcom24 : Taranto, da 20 anni intascava la pensione della zia morta: 73enne denunciata #taranto - TeleAppula : Aggressione a titolare #bar e cliente: due anni di “daspo” #29giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto anni

... Arisa da Foggia e Mahmood da. La scaletta terza puntata Battiti Live 2021 Sarà ricca di ... si esibiranno: Emma Marrone che ha appena pubblicato l'album 'Best of' per festeggiare i suoi 10...I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 89. L'incremento più consistente si registra in ... Altri 18 casi sono stati rilevati in provincia di, 11 nel brindisino, 7 nel foggiano, 3 nella ...Sono 3.492.485 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.4% di quelle consegnate dal Commis ...Sono 3.492.485 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 93.4% di quelle consegnate dal Commis ...