Sconcerti: la Francia è una squadra confusa, ha troppi numeri 10 (Di martedì 29 giugno 2021) “La Francia lascia l’Europeo scrivendo sul campo messaggi importanti. Il primo è che la confusione è sempre stata evidente. Ha subito sei gol in quattro partite, ha campioni ma non equilibrio”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. La Nazionale di Deschamps ha troppi numeri dieci. “Nessuno ha la qualità di Pogba più Rabiot, più Kanté più Griezmann, ma uno rallenta l’altro, sono tutti numeri dieci che hanno un bisogno esistenziale di mettere la firma su ogni passaggio. Non conoscono banalità, mentre a volte servono. Credo sia anche un Europeo inadatto alla Francia perché è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) “Lalascia l’Europeo scrivendo sul campo messaggi importanti. Il primo è che la confusione è sempre stata evidente. Ha subito sei gol in quattro partite, ha campioni ma non equilibrio”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. La Nazionale di Deschamps hadieci. “Nessuno ha la qualità di Pogba più Rabiot, più Kanté più Griezmann, ma uno rallenta l’altro, sono tuttidieci che hanno un bisogno esistenziale di mettere la firma su ogni passaggio. Non conoscono banalità, mentre a volte servono. Credo sia anche un Europeo inadatto allaperché è un ...

