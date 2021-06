Sblocco licenziamenti, ora aziende hanno mani libere. Si salvano solo tessile e moda (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu – Sblocco dei licenziamenti, ora le aziende hanno le mani libere: si salvano solo tessile, calzaturiero e moda. In pratica, si potrà licenziare nei settori in ripresa, come industria manifatturiera ed edilizia. E’ questo l’accordo trovato ieri in cabina di regia. Nel frattempo tessile e comparti collegati potranno utilizzare, a partire dal primo luglio, altre 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita. Per le aziende in crisi degli altri settori, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu –dei, ora lele: si, calzaturiero e. In pratica, si potrà licenziare nei settori in ripresa, come industriafatturiera ed edilizia. E’ questo l’accordo trovato ieri in cabina di regia. Nel frattempoe comparti collegati potranno utilizzare, a partire dal primo luglio, altre 17 settimane di cassa integrazione Covid gratuita. Per lein crisi degli altri settori, che ...

