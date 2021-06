Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Marta Bastianelli, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Marta Cognome: Bastianelli Luogo e data di nascita: Velletri, 30 aprile 1987 Disciplina: Ciclismo, prova in linea palmares: 32 vittorie in carriera. Spiccano la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo in linea del 2007, e la conquista del titolo Europeo nel 2018. Vincitrice del Giro delle Fiandre del 2019 e della Gand-Wevelgem 2018. Nel 2019 si è laureata campionessa italiana nella prova in linea. Tra gli altri successi abbiamo: una tappa al Giro Rosa 2017, Ronde van Drethe 2019, Omloop van hit Hageland (2016, 2019), GP Bruno Beghelli (2017, 2019), Brabantse Pijl 2018, Vuelta CV Feminas 2020, GP Liberazione (2016, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Velletri, 30 aprile 1987 Disciplina:, prova in linea: 32 vittorie in carriera. Spiccano la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo in linea del 2007, e la conquista del titolo Europeo nel 2018. Vincitrice del Giro delle Fiandre del 2019 e della Gand-Wevelgem 2018. Nel 2019 si è laureata campionessa italiana nella prova in linea. Tra gli altri successi abbiamo: una tappa al Giro Rosa 2017, Ronde van Drethe 2019, Omloop van hit Hageland (2016, 2019), GP Bruno Beghelli (2017, 2019), Brabantse Pijl 2018, Vuelta CV Feminas 2020, GP Liberazione (2016, ...

