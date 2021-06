'Nintendo Switch Pro dovrà essere più potente o diventerà un altro 3DS' (Di martedì 29 giugno 2021) Larian Studios che attualmente sta lavorando a Baldur's Gate 3, ha parlato durante un'intervista anche di Nintendo Switch Pro. Il team non ha detto espressamente se Switch Pro esiste o meno, tuttavia ha detto la sua riguardo un eventuale aggiornamento dell'hardware. "Non abbiamo idea di cosa stia facendo Nintendo e se lo sapessimo non potremmo nemmeno dirlo" ha dichiarato lo studio. "Ma quando la società ci ha chiesto un feedback come sviluppatori abbiamo detto loro molto chiaramente: o portano un hardware con più potenza e memoria, o Switch diventerà un nuovo 3DS". Lo studio di sviluppo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Larian Studios che attualmente sta lavorando a Baldur's Gate 3, ha parlato durante un'intervista anche diPro. Il team non ha detto espressamente sePro esiste o meno, tuttavia ha detto la sua riguardo un eventuale aggiornamento dell'hardware. "Non abbiamo idea di cosa stia facendoe se lo sapessimo non potremmo nemmeno dirlo" ha dichiarato lo studio. "Ma quando la società ci ha chiesto un feedback come sviluppatori abbiamo detto loro molto chiaramente: o portano un hardware con più potenza e memoria, oun nuovo 3DS". Lo studio di sviluppo ...

