Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi ad un passo da Musso! (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal giornalista di SkySport Luca Marchetti, l’Atalanta è vicinissima all’acquisto di Juan Musso. Il portiere dell’Udinese è da un po’ nel mirino dei bergamaschi e adesso le due parti sembrano essere decisamente vicine. Secondo quanto riportato dal giornalista, il costo dell'affare pare essere di 20 milioni di euro. Nelle ultime settimane inoltre l’Atalanta aveva bussato anche alla porta del Napoli per ottenere maggiori info in merito a David Ospina, alla fine però a vestire il colori nerazzurri sarà l’estremo difensore argentino. Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal giornalista di SkySport Luca Marchetti, l’è vicinissima all’acquisto di Juan Musso. Il portiere dell’Udinese è da un po’ nel mirino deie adesso le due parti sembrano essere decisamente vicine. Secondo quanto riportato dal giornalista, il costo dell'affare pare essere di 20 milioni di euro. Nelle ultime settimane inoltre l’aveva bussato anche alla porta del Napoli per ottenere maggiori info in merito a David, alla fine però a vestire il colori nerazzurri sarà l’estremo difensore argentino.

Advertising

gilnar76 : Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi ad un passo da Musso! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Federico_Testa : @AndreaInterNews Non è per niente un’operazione da Atalanta - Lele070814 : RT @NandoPiscopo1: @ale_taia @massimilianodu Qua fanno finta tutto di niente Ma mi ricordo tutte le seghe per mesi e mesi all'Atalanta o a… - YBah96 : RT @NandoPiscopo1: @ale_taia @massimilianodu Qua fanno finta tutto di niente Ma mi ricordo tutte le seghe per mesi e mesi all'Atalanta o a… - _schiaffino__ : RT @NandoPiscopo1: @ale_taia @massimilianodu Qua fanno finta tutto di niente Ma mi ricordo tutte le seghe per mesi e mesi all'Atalanta o a… -