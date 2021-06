Mezzo pesante in fiamme a Spilamberto, chiusa la SP17 a Settecani (Di martedì 29 giugno 2021) E' chiusa da questa mattina, martedì 29 giugno, la strada provinciale 17 all'altezza del semaforo di Settecani nel comune di Spilamberto, a causa di un Mezzo pesante in fiamme sulla sede stradale. ... Leggi su modenatoday (Di martedì 29 giugno 2021) E'da questa mattina, martedì 29 giugno, la strada provinciale 17 all'altezza del semaforo dinel comune di, a causa di uninsulla sede stradale. ...

Advertising

InfoViaggiando : 21:46 TERMINATO: #A4 - Carreggiata ridotta a due corsie tra MEOLO e SAN DONA' dir. TRIESTE causa Mezzo pesante in panne - InfoViaggiando : 21:22 TERMINATO: #A4 - Mezzo pesante in panne tra MEOLO e SAN DONA' dir. TRIESTE - InfoViaggiando : 21:21 #A4 - Mezzo pesante in panne tra MEOLO e SAN DONA' dir. TRIESTE - InfoViaggiando : 18:34 TERMINATO: #A4 - Mezzo pesante in panne al km 425.1 tra CESSALTO e SAN DONA' dir. TORINO - News_24it : LATINA- Camion pieno di cocomeri prende fuoco. L'incendio del mezzo pesante è stato causato forse dall'esplosione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo pesante Mezzo pesante in fiamme a Spilamberto, chiusa la SP17 a Settecani E' chiusa da questa mattina, martedì 29 giugno, la strada provinciale 17 all'altezza del semaforo di Settecani nel comune di Spilamberto, a causa di un mezzo pesante in fiamme sulla sede stradale. Fortunatamente nè l'autista nè altre persone hanno riportato conseguenze. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo, che avverrà in queste ore, ...

Autocarro a fuoco su Via Valmontorio, carico distrutto e strada chiusa Era carico di cocomeri e tutto è andato distrutto: sia il mezzo pesante che la frutta, che si è rovesciata per strada. Il tir e il carico invadono, in questo momento, l'intera carreggiata ed è quindi ...

Mezzo pesante in fiamme, chiusa stamane la SP 17 a Settecani sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000 Incendio a Latina, camion pieno di cocomeri distrutto dalle fiamme Un camion carico di cocomeri ha preso improvvisamente fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. È successo a Latina, via Valmontorio, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno. Sul posto sono int ...

Latina, paura in via Valmontorio: tir carico di angurie distrutto dalle fiamme Latina – Nel primo pomeriggio di oggi, 29 giugno 2021, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Latina, via Valmontorio, a seguito segnalazioni di ...

E' chiusa da questa mattina, martedì 29 giugno, la strada provinciale 17 all'altezza del semaforo di Settecani nel comune di Spilamberto, a causa di unin fiamme sulla sede stradale. Fortunatamente nè l'autista nè altre persone hanno riportato conseguenze. Per consentire le operazioni di rimozione del, che avverrà in queste ore, ...Era carico di cocomeri e tutto è andato distrutto: sia ilche la frutta, che si è rovesciata per strada. Il tir e il carico invadono, in questo momento, l'intera carreggiata ed è quindi ...Un camion carico di cocomeri ha preso improvvisamente fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. È successo a Latina, via Valmontorio, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno. Sul posto sono int ...Latina – Nel primo pomeriggio di oggi, 29 giugno 2021, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Latina, via Valmontorio, a seguito segnalazioni di ...