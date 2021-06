M5S, Grillo rompe con Conte: “Non ha visione politica” (Di martedì 29 giugno 2021) Beppe Grillo rompe con Giuseppe Conte. Sul suo blog il cofondatore del M5S silura, con un post al vetriolo, il progetto rifondativo dell’ex premier. “Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando che Conte sia la persona giusta per questo”, scrive Grillo in un post. “Ma Conte può creare l’illusione collettiva (e momentanea) di aver risolto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Beppecon Giuseppe. Sul suo blog il cofondatore del M5S silura, con un post al vetriolo, il progetto rifondativo dell’ex premier. “Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l’illusione (almeno per qualche mese, forse non di più) che si è più potenti di quello che in realtà si è davvero, pensando chesia la persona giusta per questo”, scrivein un post. “Mapuò creare l’illusione collettiva (e momentanea) di aver risolto il ...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - summo_t : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… - 2dpkke : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… -