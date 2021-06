L’avvocato di Lotito: «Nessuna preoccupazione, no rischi per la Lazio» (Di martedì 29 giugno 2021) “Non siamo preoccupati, la Figc ha chiesto giusti chiarimenti da precisare nello statuto del trust per garantire l’operatività stessa, come per esempio trustee e guardiani che devono essere dispari, e noi glieli daremo. Mancano tre giorni a sabato. Spero che già entro venerdì si possa arrivare alla conclusione, Lotito lo trovo sereno, non c’è motivo di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) “Non siamo preoccupati, la Figc ha chiesto giusti chiarimenti da precisare nello statuto del trust per garantire l’operatività stessa, come per esempio trustee e guardiani che devono essere dispari, e noi glieli daremo. Mancano tre giorni a sabato. Spero che già entro venerdì si possa arrivare alla conclusione,lo trovo sereno, non c’è motivo di L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie L’avvocato di Lotito: «Nessuna preoccupazione, no rischi per la Lazio»: “Non siamo preoccupati… - CalcioFinanza : L'avvocato di Lotito: «Salernitana? Nessuna preoccupazione, niente rischi per la Lazio» - infoitsport : Caso Salernitana, l'avvocato di Lotito: 'Nessuna bocciatura della FIGC, il problema è nel numero dei trustee' - cmdotcom : Caso #Salernitana, l'avvocato di #Lotito: 'Nessuna bocciatura della FIGC, il problema è nel numero dei trustee'… - GiantasOO : RT @bennygiardina: Secondo l'avvocato di Lotito, il trust della #Salernitana non sarebbe stato bocciato per conflitto d'interesse, ma per q… -