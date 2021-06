Greedfall: la versione riscattata col PS Plus non avrà l'upgrade next-gen gratis ma quella dell'Xbox Game Pass sì (Di martedì 29 giugno 2021) Greedfall, action RPG di Focus Home Interactive di cui domani verrà rilasciato l'upgrade per next-gen, garantirà ai possessori della versione current gen l'upgrade gratuito, se il titolo sarà stato regolarmente acquistato, a suo tempo. Se, invece, il gioco sarà stato riscattato lo scorso gennaio tramite PlayStation Plus, l'upgrade gratuito non sarà possibile, proprio come accaduto per Final Fantasy VII Remake verso la versione Intergrade. Curiosamente (o forse no, viste le differenti basi e condizioni di servizio) chi usufruisce del ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021), action RPG di Focus Home Interactive di cui domani verrà rilasciato l'per-gen, garantirà ai possessoricurrent gen l'gratuito, se il titolo sarà stato regolarmente acquistato, a suo tempo. Se, invece, il gioco sarà stato riscattato lo scorso gennaio tramite PlayStation, l'gratuito non sarà possibile, proprio come accaduto per Final Fantasy VII Remake verso laIntergrade. Curiosamente (o forse no, viste le differenti basi e condizioni di servizio) chi usufruisce del ...

